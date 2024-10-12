إسبانيا تكتفي بهدف في مرمى الدنمارك بدوري الأمم الأوروبية (فيديو)

فاز منتخب إسبانيا بهدف دون رد أمام نظيره الدنماركي في المباراة التي أقيمت على ملعب نويفا كوندومينا، في إطار لقاءات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية

وأحرز هدف منتخب إسبانيا مارتن زومينيدي في الدقيقة 79.

🔵 هدف إسبانيا الاول



👕 إسبانيا 1️⃣➖0️⃣ الدنمارك

pic.twitter.com/L4GsYYlKTU — منتخب إسبانيا (@spain_national) October 12, 2024

تشكيل إسبانيا أمام الدنمارك

في حراسة المرمى: دافيد رايا

في خط الدفاع: أليكس جريمالدو- لابورت - دانيال فيفيان - بيدرو بورو

في خط الوسط: فابيان رويز - زوبميندي - بيدري - ميكيل أويارزابال

في خط الهجوم: لامين يامال - موراتا

وبهذا الفوز يحتل منتخب اسبانيا صدارة المجموعة الرابعة، المستوى الأول، برصيد 7 نقاط، ويليها الدنمارك في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

قائمة اسبانيا لمباراتي الدنمارك وصربيا

حراسة المرمى: ديفيد رايا (آرسنال)، أليكس ريميرو (ريال سوسيداد)، روبرت سانشيز (تشيلسي).

خط الدفاع: داني كارفاخال (ريال مدريد)، بيدرو بورو (توتنهام)، أوسكار مينجويزا (سيلتا فيجو)، باو كوبارسي (برشلونة)، إيمريك لابورت (النصر)، داني فيفيان (أتلتيك بلباو)، باو توريس (أستون فيلا)، مارك كوكوريلا ( تشيلسي)، أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن).

خط الوسط: مارتن زوبيميندي (ريال سوسيداد)، أليكس جارسيا (باير ليفركوزن)، فابيان رويز (باريس سان جيرمان)، ميكيل ميرينو (آرسنال)، أليكس باينا (فياريال)، بيدري (برشلونة).

خط الهجوم: يريمي بينو (فياريال)، لامين يامال (برشلونة)، نيكو ويليامز (أتلتيك بلباو)، فيران توريس (برشلونة)، ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد)، ألفارو موراتا (ميلان)، خوسيلو ماتو (الغرافة).