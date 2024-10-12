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رياضة

إسبانيا بالقوة الضاربة أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية

إسبانيا،فيتو
إسبانيا،فيتو

أعلن لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الدنماركي اليوم السبت على ملعب نويفا كوندومينا في إطار لقاءات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية. 

تشكيل إسبانيا أمام الدنمارك

في حراسة المرمى: دافيد رايا

في خط الدفاع: أليكس جريمالدو- لابورت - دانيال فيفيان - بيدرو بورو

في خط الوسط: فابيان رويز - زوبميندي - بيدري - ميكيل أويارزابال

في خط الهجوم: لامين يامال - موراتا

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موعد مباراة إسبانيا والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية

تنطلق مباراة إسبانيا والدنمارك اليوم في دوري الأمم الأوروبية في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة اسبانيا والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية

وتذاع مباراة إسبانيا والدنمارك اليوم في دوري الأمم الأوروبية  عبر قناة beIN Sports HD 3.

وتحتل الدنمارك صدارة المجموعة الرابعة، المستوى الأول، برصيد 6 نقاط، ويليها إسبانيا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

 

قائمة اسبانيا لمباراتي الدنمارك وصربيا 

حراسة المرمى: ديفيد رايا (آرسنال)، أليكس ريميرو (ريال سوسيداد)، روبرت سانشيز (تشيلسي).

خط الدفاع: داني كارفاخال (ريال مدريد)، بيدرو بورو (توتنهام)، أوسكار مينجويزا (سيلتا فيجو)، باو كوبارسي (برشلونة)، إيمريك لابورت (النصر)، داني فيفيان (أتلتيك بلباو)، باو توريس (أستون فيلا)، مارك كوكوريلا ( تشيلسي)، أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن).

خط الوسط: مارتن زوبيميندي (ريال سوسيداد)، أليكس جارسيا (باير ليفركوزن)، فابيان رويز (باريس سان جيرمان)، ميكيل ميرينو (آرسنال)، أليكس باينا (فياريال)، بيدري (برشلونة).

خط الهجوم: يريمي بينو (فياريال)، لامين يامال (برشلونة)، نيكو ويليامز (أتلتيك بلباو)، فيران توريس (برشلونة)، ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد)، ألفارو موراتا (ميلان)، خوسيلو ماتو (الغرافة).

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