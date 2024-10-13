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ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل مطعم الحبايب الحلقة 7

مطعم الحبايب، فيتو
مطعم الحبايب، فيتو

 يعتبر مسلسل مطعم الحبايب من أهم وأبرز الأعمال الفنية التي يتابعها الكثيرون في مصر والوطن العربي، بفضل قصته الشيقة وأبطاله المميزين.

موعد عرض مسلسل مطعم الحبايب الحلقة 7

 يتم عرض مسلسل مطعم الحبايب بواقع ٣ حلقات أسبوعيًا، وسيتم عرض مسلسل مطعم الحبايب الحلقة 7 يوم الخميس المقبل 17 أكتوبر في تمام الساعة 12 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.

أبطال مسلسل مطعم الحبايب  

 مسلسل مطعم الحبايب هو  تجربة درامية جديدة بروح كوميدية، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، محمود البزاوي، وكتابة: مريم نعوم وورشة سرد، من إخراج عصام عبد الحميد.

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