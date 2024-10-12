دوري الأمم الأوروبية، صربيا تتقدم على سويسرا بهدف في الشوط الأول
تقدم منتخب صربيا علي نظيره سويسرا بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما اليوم ضمن الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية .
وسجل هدف التقدم لصالح منتخب صربيا مدافع سويسرا ايلفيدي بهدف ذاتي في مرماه في الدقيقة الأولي من الوقت بدل الضائع.
ويتواجد منتخبا سويسرا وصربيا في المجموعة الرابعة بدوري الأمم الأوروبية رفقة إسبانيا والدنمارك.
تشكيل سويسرا أمام صربيا
تشكيل صربيا أمام سويسرا
ترتيب المجموعة الرابعة بدوري الأمم الأوروبية
1- الدنمارك 6 نقاط
2- إسبانيا 4 نقاط
3- صربيا نقطة
4- سويسرا 0 نقاط
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