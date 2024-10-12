السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري الأمم الأوروبية، صربيا تتقدم على سويسرا بهدف في الشوط الأول

منتخب صربيا
منتخب صربيا

تقدم منتخب صربيا علي نظيره سويسرا بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما اليوم ضمن الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية

وسجل هدف التقدم لصالح منتخب صربيا  مدافع سويسرا ايلفيدي بهدف ذاتي في مرماه في الدقيقة الأولي من الوقت بدل الضائع. 

ويتواجد منتخبا سويسرا وصربيا في المجموعة الرابعة بدوري الأمم الأوروبية رفقة إسبانيا والدنمارك. 

 

تشكيل سويسرا أمام صربيا 

تشكيل صربيا أمام سويسرا

ترتيب المجموعة الرابعة بدوري الأمم الأوروبية 

1- الدنمارك 6 نقاط 

2- إسبانيا 4 نقاط 

3- صربيا نقطة 

4- سويسرا 0 نقاط  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

منتخب سويسرا دوري الأمم الأوروبية سويسرا صربيا اسبانيا

مواد متعلقة

بالآلاف، جماهير إسبانيا تستقبل حافلة الفريق قبل مواجهة الدنمارك (صور)

إسبانيا بالقوة الضاربة أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية

الأكثر قراءة

نشوب حريق هائل في مول بالتجمع الخامس

أبرزها الشاي والسكر والدقيق، انخفاض أسعار 11 سلعة رئيسة في الأسواق

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية على هذه المدن غدا

البلدي تتراجع 11 جنيهًا، انخفاض ملحوظ في أسعار الطماطم بالأسواق

الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة علي حريق مول بالتجمع الخامس (صور)

رئيس السكة الحديد: إسقاط ديون على الهيئة بقيمة 58 مليار جنيه

عالم أزهري: إعصار ميلتون بفلوريدا جند من جنود الله ضرب أمريكا

لوسي تعلن اعتزالها الرقص نهائيا وتكشف لـ فيتو الأسباب

منوعات

المزيد

"كوثر" و "هدهد"، إيران تستعد لإطلاق قمرين صناعيين للفضاء عبر روسيا

قتلتها إسرائيل يوم زفافهما، لبناني يرثي خطيبته بكلمات مؤثرة (صور)

بقيمة 200 ألف دينار، القبض على ضابط و4 آسيويين بتهمة ترويج الخمور في الكويت

تغريم ناشط إسباني لذهابه "عاريا" إلى مركز شرطة

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 12/ 10/ 2024

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 12/ 10/ 2024

سعر طن القصدير اليوم السبت 12-10-2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مشروعات افتتحها الرئيس فى قطاعات النقل في 12 أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل، أفضل الصدقات كما بينتها السنة النبوية

عالم أزهري: إعصار ميلتون بفلوريدا جند من جنود الله ضرب أمريكا

“وخلق الإنسان ضعيفا”، تفسير الشعراوي لسورة النساء (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية