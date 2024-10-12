المؤبد لعامل بتهمتي التعاطي والاتجار في الهيروين بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بالسجن المؤبد لعامل لاتهامه بالتعاطي والاتجار في الهيروين المخدر، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

اتهام عاطل بالاتجار بالمخدرات بالقليوبية

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ۱۷۸۰۹ لسنة ۲۰۲۳ جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم ٣٥٣٥ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٣/٦/٢١ بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

اتهمت النيابة العامة "سيد م. د. ص" ٣٨ سنة - عاطل - مقيم العدلي قليوب البلد، أحرز جوهرًا مخدرًا (هيروين) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتابع أمر الإحالة أنه أحرز جوهرًا مخدرًا ( هيروين ) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأشار أمر الإحالة إلى أنه أحرز سلاحا أبيض "مطواة" قرن غزال بدون ترخيص.