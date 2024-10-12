السبت 12 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

إعلام إسرائيلي: رصد إطلاق 30 صاروخا من لبنان باتجاه إصبع الجليل

صواريخ من لبنان تجاه
صواريخ من لبنان تجاه أصبع الجليل، فيتو

أفاد إعلام إسرائيلي، في نبأ عاجل منذ قليل، بأنه تم رصد إطلاق نحو 30 صاروخا من لبنان باتجاه إصبع الجليل، وتم اعتراض بعضها.

 

غارات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان

وأفاد إعلام لبناني: بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات عنيفة على عدة مناطق في البقاع اللبناني، كما يشن غارة عنيفة على بلدة النبطية جنوبي لبنان.

 

غارة إسرائيلية تستهدف سوق مدينة النبطية في جنوب لبنان

قوات الاحتلال ترصد 10 قذائف صاروخية أطلقت من لبنان باتجاه الجولان

 

وشنت قوات الاحتلال غارة إسرائيلية على سوق مدينة النبطية في جنوب لبنان، مساء اليوم السبت، وسط تبادل القصف مع حزب الله، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وقبل وقت سابق أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم السبت، أن الغارات الإسرائيلية على لبنان أسفرت عن 2255 شهيدا و10524 جريحا منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

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