4 خطوات للتظلم على كارت الخدمات المتكاملة، تعرف عليها

يتساءل العديد من المواطنين وذوي الهمم عن خطوات تظلمات بطاقات الخدمات المتكاملة 2024، والتي تأتي في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان تيسيرًا على الأشخاص ذوي الإعاقة لحصولهم على حقوقهم التي كفلتها الدولة لهم.

خطوات للتظلم على كارت الخدمات المتكاملة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة خطوات للتظلم على كارت الخدمات المتكاملة وهي على النحو التالي:

- يتم تقديم التظلم على كارت الخدمات المتكاملة من خلال مراكز التظلمات بديوان الوزارة.

- لا بد من تقديم التظلم ورقيًا.

- تقديم التظلم من خلال مكاتب التأهيل المتوفرة بالمحافظات ومديريات التضامن الاجتماعي.

- يمكن للمواطن تقديم التظلمات عبر الخط الساخن 15044.

حملة هنوصلك

وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت حملة تحت شعار هنوصلك لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية وذلك للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، حيث تهدف الوزارة التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة وذلك إيمانا من الدولة بأهمية وصول الخدمات المقدمة منها ومد مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية إلى الفئات المستحقة لها.

وتتوسع وزارة التضامن الاجتماعي في التعاون مع المحافظين والشركاء من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث تم البدء بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة مصر وجمعية الهلال الأحمر المصري للوصول إلى ذوي الإعاقة في مناطق سكنهم، بما يشمل مشاركة 5000 متطوع بجانب الرائدات الاجتماعيات، حيث سيقومون بالوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والقيام بطرق الأبواب والمسح الشامل لحالات الإعاقة وعمل زيارات منزلية مع التوعية بأهمية وفوائد بطاقة الخدمات المتكاملة، والمستندات المطلوبة لاستخراجها وفقا للقانون ولائحته التنفيذية.