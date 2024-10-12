السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس فرع البيئة بالبحيرة يتابع تطبيق منظومة السحابة السوداء

شئون البيئة بالبحيرة
شئون البيئة بالبحيرة

قام علي جمال دومه، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحيرة، بجولة ميدانية مكثفة شملت مراكز دمنهور، كوم حمادة، إيتاي البارود، والدلنجات.

يهدف هذا التفقّد إلى متابعة سير العمل في تطبيق منظومة السحابة السوداء، والتي تهدف إلى الحد من ظاهرة حرق المخلفات الزراعية، خاصة قش الأرز، لما لها من أضرار بالغة على البيئة والصحة العامة.

وخلال الجولة، قام رئيس فرع شئون البيئة بالبحيرة بتوعية المزارعين بأهمية الحفاظ على البيئة وتجنب حرق المخلفات الزراعية، وشرح الآثار السلبية لهذه الممارسة على الصحة والبيئة.
 

كما قام بزيارة عدد من المزارع للاطلاع على سير العمل والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع الحرق، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة، مثل الزراعة والمحليات، لضمان تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.
 

أهمية منظومة السحابة السوداء

وتعتبر منظومة السحابة السوداء من أهم المبادرات التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الهواء، حيث تساهم في تقليل انبعاثات الدخان والغبار الناتجة عن حرق المخلفات، والحفاظ على التربة حيث يساهم حرق المخلفات في تدهور خصوبة التربة وفقدان المواد العضوية.

كما أنها تساهم في حماية الصحة العامة حيث يتسبب الدخان الناتج عن الحرق في العديد من الأمراض التنفسية والجهاز التنفسي، بالإضافة الى الاستفادة من المخلفات الزراعية حيث يمكن الاستفادة من قش الأرز في العديد من الصناعات، مثل صناعة الورق والورق المقوى.

ووجه رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحيرة رسالة للمزارعين بضرورة الالتزام بالقانون والابتعاد عن ممارسة حرق المخلفات الزراعية، مؤكدًا على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق أهداف هذه المنظومة.

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