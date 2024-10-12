بقيادة اللواء قابيل، بطولات سطرتها الفرقة الرابعة مدرعة فى حرب أكتوبر 1973

سطرت الفرقة الرابعة مدرعة بقيادة لواء ا.ح محمد عبدالعزيز قابيل بطولات رائعة وكان لها دور كبير فى حرب اكتوبر المجيد عام 1973.

حيث أمنت الفرقة الرابعة عبور فرق المشاة بواسطة مدفعياتها ودباباتها ووسائل دفاعها الجوي للتأمين الإداري والفني وتأمين النطاق الخلفي للجيش الثالث الميداني وإرسال قوات إلي مدينة السويس لتدمير النقاط القوية التي لم تستسلم بعد وظلت هذه القوات بمدينة السويس وقاتلت العدو الذي حاول دخول السويس يوم 24 أكتوبر

وبمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر وابطالها العظام وبالتزامن مع ذكرى رحيل قائد الفرقة الرابعة مدرعة فى الحرب تستعرض “ فيتو” أبرز المعلومات عن اللواء أركان حرب محمد عبد العزيز قابيل قائد الفرقة الرابعة المدرعة بنصر أكتوبر والحاصل علي وسام نجمة الشرف العسكرية.

ولد في يوم 14 مارس 1927 فى قرية العزيزية مركز منيا القمح محافظة الشرقية



التحق بالتعليم حتى مدرسة الزقازيق الثانوية شارك مع فريق كرة القدم بدوري المدارس وكان يلعب بالنادي الأهلي ثم إلي النادي الزمالك



التحق بالكلية وتخرج منها يوم 11 فبراير 1952 بسلاح المدرعات



عام 54 اعتزل كرة القدم وتفرغ للعمل العسكري بحرب 67 قائد كتيبة دبابات اللواء الثالث مدرع بالفرقة الرابعة



عام 69 تولى قيادة اللواء 22 المدرع وتولي الفرقة الرابعة المدرعة من عام 71 وظل يخدم بها حتى عام 75 وكان للفرقة دور حيوي في نصر أكتوبر.

في عام 2000 شغل منصب نائب رئيس اتحاد الكرة

رحل عن عالمنا في يوم 11 أكتوبر 2023 عن عمر يناهز 96 عاما