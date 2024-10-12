بقيادة اللواء قابيل، بطولات سطرتها الفرقة الرابعة مدرعة فى حرب أكتوبر 1973
سطرت الفرقة الرابعة مدرعة بقيادة لواء ا.ح محمد عبدالعزيز قابيل بطولات رائعة وكان لها دور كبير فى حرب اكتوبر المجيد عام 1973.
حيث أمنت الفرقة الرابعة عبور فرق المشاة بواسطة مدفعياتها ودباباتها ووسائل دفاعها الجوي للتأمين الإداري والفني وتأمين النطاق الخلفي للجيش الثالث الميداني وإرسال قوات إلي مدينة السويس لتدمير النقاط القوية التي لم تستسلم بعد وظلت هذه القوات بمدينة السويس وقاتلت العدو الذي حاول دخول السويس يوم 24 أكتوبر
وبمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر وابطالها العظام وبالتزامن مع ذكرى رحيل قائد الفرقة الرابعة مدرعة فى الحرب تستعرض “ فيتو” أبرز المعلومات عن اللواء أركان حرب محمد عبد العزيز قابيل قائد الفرقة الرابعة المدرعة بنصر أكتوبر والحاصل علي وسام نجمة الشرف العسكرية.
- ولد في يوم 14 مارس 1927 فى قرية العزيزية مركز منيا القمح محافظة الشرقية
- التحق بالتعليم حتى مدرسة الزقازيق الثانوية شارك مع فريق كرة القدم بدوري المدارس وكان يلعب بالنادي الأهلي ثم إلي النادي الزمالك
- التحق بالكلية وتخرج منها يوم 11 فبراير 1952 بسلاح المدرعات
- عام 54 اعتزل كرة القدم وتفرغ للعمل العسكري بحرب 67 قائد كتيبة دبابات اللواء الثالث مدرع بالفرقة الرابعة
- عام 69 تولى قيادة اللواء 22 المدرع وتولي الفرقة الرابعة المدرعة من عام 71 وظل يخدم بها حتى عام 75 وكان للفرقة دور حيوي في نصر أكتوبر.
- في عام 2000 شغل منصب نائب رئيس اتحاد الكرة
رحل عن عالمنا في يوم 11 أكتوبر 2023 عن عمر يناهز 96 عاما
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