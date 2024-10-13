الأحد 13 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

المترو يحارب زحام شبابيك التذاكر باستخدام الكارت الذكي

مترو، فيتو
مترو، فيتو

شددت شركات المترو على إجراء تسهيلات لاستخراج الكارت الذكى لتقليل الضغط على شبابيك التذاكر وتسهيل مهمة الراكب في استقلال المترو بشكل افضل بدون التعرض للزحام على الشباك.

 

يتساءل العديد من ركاب مترو الأنفاق، عن الوسيلة التي تجنبهم الزحام على شباك التذاكر للحصول على تذكرة استقلال المترو.


تمتلك الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، العديد من الوسائل والخطط لتطوير نظام الدفع الإلكتروني لأسعار ركوب واستقلال القطارات، ومنها نظام الكارت المدفوع مقدما وما يسمى بالمحفظة وذلك بخلاف اشتراك مترو الانفاق المعروف بانواعه والنظام الآخر هو أبلكيشن يتم تحميله على الموبايل ويمكن من خلاله دفع ثمن الرحلة باستخدام الموبايل اثناء العبور من بوابة الدفع.

 

 

 

ومن الخيارات التي تمتلكها شركة المترو فكرة المحفظة الإلكترونية والتى تتيح للركاب استقلال المترو لعدد من الرحلات دون شراء تذاكر بالإضافة إلى فكرة اشتراك المترو المحدد الاتجاه والاشتراكات بأنواعها.

 

المحفظة 

وفى حال رغبة الراكب فى الحصول على المحفظة عليه التوجه لشباك الاشتراكات بالمحطة وطلب الكارت المدفوع أو المحفظة الإلكترونية ويتم إعطائها وشحنها بالمبلغ الذي يريده المواطن وعندنا يتم صرف وانتهاء المبلغ يقوم المواطن بإعادة الشحن للكارت من المحطة مرة أخرى حسب استخدام المواطن.

وتختلف المحفظة عن الاشتراك كونها غير محددة الاتجاه وغير محددة المدة وتعمل على اى خط دون اى قيود 

 

أبلكيشين

فى الوقت نفسه تمتلك شركة المترو تقنية أخرى لاستقلال القطارات بدون تذاكر أو اشتراكات أو حتى كارت ممغنط وهذه التقنية تتمثل فى برنامج يتم تحميله على الموبايل ويقوم الراكب بوضع موبيلة بالقرب من موضع الكارت الممغنط ليتعرف  برنامج ماكينة بوابة الدخول على الموبيل ويسمح للراكب بالركوب وعند الخروج يتم خصم ثمن الرحلة  من رصيد الموبيل او محفظة خاصة على الموبايل.

من ناحية أخرى، قال مصدر مسئول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إنه حتى الآن لايوجد أى تعليمات رسميا بخصوص أى تعديل فى أسعار تذاكر المترو، خلال الفترة المقبلة سواء بالزيادة أو غيرها.

 

وأكد أن متوسط أعداد ركاب المترو انخفض خلال الفترة الأخيرة بسبب تخفيض طاقة العمل بكافة المواقع خلال الفترة الأخيرة نتيجة  انتشار فيروس كورونا عالميًّا.

من ناحية أخرى  قال مصدر مسؤول بالشركة المصرية، لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن أسعار تذاكر لن تشهد أى تعديل خلال الفترة المقبلة بأي حال من الأحوال، خاصة أن الأسعار الحالية عادلة بشكل كبير فى ظل  عدم وجود متغيرات تستدعي زيادة أسعار التذاكر.

وأوضح أن المترو يعمل بالطاقة الكهربائية، وأسعار الكهرباء لم تشهد أي تغييرات خلال الفترة الأخيرة وبالتالي فإن أسعار وتكلفة رحلات المترو لم يحدث عليها أي تغيرات مؤخرا الأمر الذي يجعل أى تحريك لأسعار التذاكر أمر غير منطقى بالمرة. 

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة له أنه لا توجد أي نية حتى الآن لزيادة أسعار التذاكر فى القريب العاجل.

وأضاف المصدر أن تشغيل المحطات الجديدة للمترو ساهم فى تخفيف التكدس بالمرور السطحى ويحد من مشاكل المرور ويساهم فى تقديم خدمة مميزة لراكب المترو.

 

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