السبت 12 أكتوبر 2024
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محافظات

انطلاق فعاليات مبادرة "أنت الحياة" بقرية صيدناوى بمركز أبو المطامير

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة بالبحيرة

انطلقت  فعاليات المبادرة الشاملة "انت الحياة" بقرية صيدناوى بمركز ومدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، والتي تضم سلسلة من الخدمات التنموية والاجتماعية والرياضية والطبية،وتستمر المبادرة لمدة ثلاثة أيام، بدءا من السبت وحتى الاثنين 14 أكتوبر،  تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وضمن الجهود المتواصلة لتقديم الخدمات المتكاملة للمواطنين في القرى والتجمعات السكانية  في مختلف المجالات،مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة بالمناطق الأكثر احتياجًا. 

تنظيم ورش عمل للتوعية للأهالي والأطفال


ويشارك فى المبادرة العديد من الجهات الحكومية والمجتمعية، حيث تقدم مؤسسة "حياة كريمة" قوافل المساعدات الإنسانية، ويقوم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بتنظيم ورش عمل للتوعية للأهالي والأطفال وطبيب للاستشارات، بالإضافة إلى الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار التي توفر قوافل امتحانات فورية. 

 جامعة دمنهور توفر قوافل لقياس نسبة السكر والضغط


كما تشارك وزارة الصحة بقافلة طبية في مختلف التخصصات لتقديم الفحص والعلاج المجاني للمواطنين، بينما توفر جامعة دمنهور قوافل لقياس نسبة السكر والضغط وتقديم التوعية الصحية، كما يتعاون المجلس القومي للمرأة في إصدار بطاقات الرقم القومي للنساء في المنطقة. 


وعلى الجانب الرياضي، تنظم وزارة الشباب والرياضة فعاليات رياضية للمواطنين، بينما تقدم وزارة الثقافة مجموعة من ورش الرسم وورش عمل حرفية والمسرح لتعزيز الإبداع لدى الشباب والأطفال، ويشارك مجمع عمال مصر أيضا في تنظيم ملتقى توظيفي يوم الأحد يتيح الفرص لأبناء المنطقة، وتساهم مؤسسة "مصر الخير" في دعم المتعثرين ودفع مديونيات الغارمين وتقديم التوعية حول مخاطر الغرم.
 

 

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البحيرة المبادرة أنت الحياة أبو المطامير الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة

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