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رياضة

"يد الزمالك" يفوز على الصداقة الكاميروني في بطولة أفريقيا للأندية

يد الزمالك, فيتو
يد الزمالك, فيتو

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره الصداقة الكاميروني بنتيجة 30 - 14، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة أفريقيا للأندية، التي تقام حاليًا في مدينة العيون المغربية خلال الفترة من 10 إلى 19 أكتوبر الجاري.

وقدم لاعبو الزمالك أداءً مميزًا خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بنتيجة 15 - 6 لصالح الأبيض، قبل أن يواصل الفريق تألقه في الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بفوز الكوماندوز بنتيجة 30 - 14

يد الزمالك 

يذكر أن الزمالك يشارك في البطولة بقائمة تضم كلا من: "أحمد الأحمر، كريم هنداوي، محمود خليل (فلفل)، يوسف ناجي، أكرم يسري، بلال أحمد، أحمد حسام، عمر الفولي، زياد حشاد، عمر الوكيل (بكار)، أحمد سامح، مازن رضا، شادي خليل، محمد طارق، يوسف عزو، عمر بيبو، يوسف بن معرف".

ويتربع الزمالك على عرش أكثر الأندية تتويجًا باللقب الأفريقي برصيد 12 مرة.

ويتكون الجهاز الفني لفريق الزمالك من: "حسن يسري رئيسًا، فرناندو باربيتو مديرًا فنيًا، ومحمد عبد السلام ريشة مدربًا عامًا، وماركو ماركيس مدربًا لحارس المرمى، وأشرف عز رئيسًا للجهاز الطبي، وأشرف محمد أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وجمال شعبان مديرًا إداريًا".

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