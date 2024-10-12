السبت 12 أكتوبر 2024
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الأوقاف تعقد اليوم 35 مجلسًا فقهيًّا عن "أحكام الوساطة والشفاعة في قضاء الحوائج"

وزارة الأوقاف، فيتو
وزارة الأوقاف، فيتو
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تعقد وزارة الأوقاف المصرية، اليوم السبت، 35 مجلسًا فقهيًا بعنوان: «أحكام الوساطة والشفاعة في قضاء الحوائج» عقب صلاة المغرب، في المساجد الكبرى بعدة محافظات، وذلك في إطار جهود الأوقاف المتواصلة لتعزيز الفهم الوسطي المستنير للإسلام.

 المجالس الفقهية لوزارة الأوقاف

ويشارك في المجالس الفقهية عددٌ من كبار العلماء وأعضاء دار الإفتاء المصرية، بهدف توضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بالوساطة والشفاعة في قضاء الحوائج.

وتُقام المجالس الفقهية في محافظات: «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، البحيرة، أسيوط، المنوفية، الفيوم، الغربية، الشرقية، بني سويف، كفر الشيخ، قنا، الإسكندرية، البحر الأحمر، والمنيا».

وتشمل قائمة المساجد المشاركة: «مسجد الإمام الحسين، مسجد السيدة نفيسة، مسجد عمرو بن العاص»، وغيرها من المساجد الشهيرة.

الأوقاف تعقد 35 مجلسًا فقهيًا عن «أحكام الوساطة والشفاعة في قضاء الحوائج»

ويحاضر في المجالس نخبة من العلماء، بينهم أ.د. عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، د. خالد عبد العزيز عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، أ.د. محمد عبد السلام كامل أبو خزيم أستاذ الشريعة بجامعة عين شمس، ود. عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى جانب عدد من الأئمة والخطباء المعتمدين من وزارة الأوقاف.

وتهدف هذه المجالس إلى تعزيز الوعي الديني ونشر الفهم الصحيح لأحكام الدين، مع التركيز على دور الوساطة والشفاعة وفق الشريعة الإسلامية

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