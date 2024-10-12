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أخبار مصر

أستاذ هندسة طرق يكشف أهمية افتتاح محطة قطارات الصعيد ببشتيل

محطة بشتيل، فيتو
محطة بشتيل، فيتو
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قال حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح العديد من مشروعات النقل اليوم، وكان من بينها محطة بشتيل، وهى إحدى محطات قطارات صعيد مصر، لافتا إلى أن هذه المحطة لها أهمية كبيرة، في تخفيف الضغط على محطة رمسيس.

الزيادة السكانية المضطردة

وأضاف «مهدي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن محطة رمسيس أصبحت لا تتناسب مع حجم الطلب على النقل، فضلا عن عدد الركاب الذي هو في تزايد مستمر، خاصة مع الزيادة السكانية المضطردة، مشيرا إلى أن محطة رمسيس وصلت للطاقة الاستيعابية القصوى، التي لا يمكن توسيعها نتيجة وجود كيانات مجاورة للمحطة.

تخفيف الحمل عن محطة رمسيس

وتابع: «كان البحث عن محطة تبادلية تخفف الضغط  على محطة رمسيس، من الأمور الهامة في الوقت الحالي، إذ تم اختيار موقع بشتيل لما له العديد من المقومات، التي من ضمنها قرب الموقع من محور أحمد عرابي، ومحور 26 يوليو، ومحطة مترو الأنفاق التوفيقية، فضلا عن مونوريل أكتوبر والطريق الدائري».

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مساحة محطة بشتيل مقارنة برمسيس 

وأوضح، أن محطة بشتيل مساحتها 4 أضعاف مساحة محطة رمسيس، بالإضافة إلى أنها بُنيت على الطراز الفرعوني، ليرى كل من بها الحضارة المصرية ويأخذ بعض القشور عن هذه الحضارة، علاوة على ذلك أن المحطة يوجد بها مول على مساحة 90%، لافتا إلى أنه يضم عددا من الكافتيريات والمطاعم، فضلا عن أماكن للانتظار.

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