حالة الطقس غدًا الأحد 13-10-2024 بوادي النطرون

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بوادي النطرون بمحافظة البحيرة غدا، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الأحد طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات الحرارة 36 نهارًا و25 درجة ليلا.

حالة الطقس غدا بالقاهرة

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد، حيث يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، في حين يتوقع أن يكون معتدلًا في أول الليل، مائل للبرودة في آخره، وأيضًا في الصباح الباكر.

الطقس نهارًا

تشير التوقعات إلى أن الطقس سيكون حارًا في القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، بالإضافة إلى السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الطقس ليلًا

كما توقعت الهيئة أن يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخر الليل والصباح الباكر، وذلك على شمال البلاد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة الكبرى:

العظمى: 33 مئوية

الصغرى: 23 مئوية

السواحل الشمالية الغربية:

العظمى: 31 مئوية

الصغرى: 21 مئوية

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر:

العظمى: 34 مئوية

الصغرى: 25 مئوية

شمال الصعيد:

العظمى: 35 مئوية

الصغرى: 19 مئوية

جنوب الصعيد:

العظمى: 38 مئوية

الصغرى: 22 مئوية