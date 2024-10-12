السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد 13- 10- 2024

حالة الطقس
حالة الطقس

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد، حيث يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، في حين يتوقع أن يكون معتدلًا في أول الليل، مائل للبرودة في آخره، وأيضًا في الصباح الباكر.

الطقس نهارًا

 تشير التوقعات إلى أن الطقس سيكون حارًا في القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، بالإضافة إلى السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الطقس ليلًا

كما توقعت الهيئة أن يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخر الليل والصباح الباكر، وذلك على شمال البلاد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة الكبرى:

  • العظمى: 33 مئوية
  • الصغرى: 23 مئوية

السواحل الشمالية الغربية:

  • العظمى: 31 مئوية
  • الصغرى: 21 مئوية

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر:

  • العظمى: 34 مئوية
  • الصغرى: 25 مئوية

شمال الصعيد:

  • العظمى: 35 مئوية
  • الصغرى: 19 مئوية

جنوب الصعيد:

  • العظمى: 38 مئوية
  • الصغرى: 22 مئوية

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 12 - 10 - 2024

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 11 - 10 -2024

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد تعلن حالة الطقس الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا درجات الحرارة المتوقعة غدا

مواد متعلقة

درجات الحرارة اليوم السبت 12- 10- 2024 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 12 - 10 - 2024

بعد ارتفاع دام لأسبوع.. انخفاض درجات الحرارة الثلاثاء المقبل.. القاهرة تسجل 29 درجة مئوية.. تحذير من الشبورة الكثيفة.. وسقوط أمطار على هذه المدن

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت 12- 10- 2024

الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق الموسكي

ارتفاع سعر جرام الذهب فى الصاغة اليوم السبت 12 أكتوبر 2024

ارتفاع جديد في أسعار الزيتون الطازج بسوق العبور

الجيش الإثيوبي في مأزق خطير، وحقيقة هروب آبي أحمد من أديس أبابا (فيديو)

أسعار الخضراوات اليوم السبت، الفاصوليا تبدأ من 30 جنيهًا بسوق العبور

10 صور ترصد التفاصيل، السيسي يفتتح محطة قطارات الصعيد

حقيقة انتشار مرض وبائي في قرى أطفيح بمحافظة الجيزة

منوعات

المزيد

دراسة جديدة تكشف عن فوائد الإقلاع عن التدخين

ظهور حفر عميقة في ولاية فلوريدا الأمريكية بعد إعصار ميلتون، ما القصة؟

الدجاجة أم البيضة أيهما جاء أولا؟ العلماء يقدمون الإجابة من منظور التطور

زوج يقتحم منزل والد زوجته بقنبلة مولوتوف (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 12 أكتوبر 2024

سعر طن القصدير اليوم السبت 12 أكتوبر 2024 في البورصات العالمية

سعر النحاس في السوق اليوم السبت

أسعار الخضراوات اليوم السبت، الفاصوليا تبدأ من 30 جنيهًا بسوق العبور

المزيد

انفوجراف

تخفيف الضغط على محطة مصر.. 6 مميزات لمحطة قطارات بشتيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في 15 نقطة، تعرف على أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية

أحكام قطع الصلاة المفروضة ؟ متى تجوز ومتى لا تجوز

تفسير حلم ركوب سيارة في المنام وعلاقته بخسارة في العمل والإصابة بمرض

المزيد
الجريدة الرسمية