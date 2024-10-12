نجم ليفربول مهدد بالغياب عن موقعة تشيلسي

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم السبت، إن مشاركة أحد نجوم ليفربول أمام تشيلسي، يوم الأحد الأسبوع المقبل، على ملعب أنفيلد، في قمة الجولة الثامنة من البريميرليج، باتت مهددة بشكل كبير.

وبحسب شبكة "ليفربول إيكو"، فإن الكولومبي لويس دياز، جناح الريدز، يشارك مع منتخب بلاده أمام تشيلي، يوم 15 أكتوبر الجاري (ليلة الثلاثاء)، وهو ما يعني أنه لن يعود إلى فريقه حتى ليلة الأربعاء.

ومن المفترض أن يحصل دياز على يوم إضافي للراحة، نظرًا للمسافة الطويلة بين أمريكا الجنوبية وإنجلترا، وبالتالي لن يستعد مع ليفربول بشكل كاف قبل موقعة البلوز.

ماك أليستر مهدد بالغياب

كما أن هناك مشكلة أخرى تواجه المدرب الهولندي للريدز، آرني سلوت، تتمثل في إصابة لاعب الوسط الأرجنتيني، ماك أليستر، الذي اضطر لمغادرة الملعب خلال فوز ليفربول الصعب على كريستال بالاس (1-0)، الأسبوع الماضي، بسبب مشكلة في الفخذ.

ومن غير الواضح مدى قوة إصابة ماك أليستر، رغم انضمامه إلى منتخب الأرجنتين.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، برصيد 18 نقطة من 7 مباريات.