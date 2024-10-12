من بينهم محمد صلاح، ليفربول يسترد نجومه الدوليين قبل مواجهة تشيلسي

تلقى الهولندي آرني سلوت مدرب فريق ليفربول، أنباء سارة بشأن ثلاثي الفريق، محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وكورتيس جونز.

ويشارك معظم لاعبي ليفربول، رفقة منتخبات بلادهم، خلال فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر الجاري.

وقرر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، إراحة قائد الفراعنة محمد صلاح، من خوض مباراة موريتانيا.

وبحسب صحيفة "ميرور"، فإن المدافع فيرجيل فان دايك لن يشارك مع هولندا، في مباراة الإثنين المقبل ضد ألمانيا، بعد طرده أمام المجر بدوري الأمم الأوروبية.

في الوقت ذاته، غادر كورتيس جونز، معسكر منتخب إنجلترا لأسباب شخصية، بعدما حل كبديل في مباراة الخميس الماضي ضد اليونان.

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