دوري الأمم الأوروبية، البرتغال يتقدم على بولندا بثنائية في الشوط الأول (فيديو)

دوري الأمم الأوروبية، تقدم منتخب البرتغال على نظيره بولندا بنتيجة 2-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب "نارودوي"، في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بالمستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

سجل هدف البرتغال اللاعب برناردو سيلفا في الدقيقة 26 بصناعة رائعة من برونو فيرنانديز فيما سجل كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 37.

تشكيل البرتغال أمام بولندا

وجاء تشيل البرتغال كالتالي:"

في حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

في خط الدفاع: ديوجو دالوت- روبن دياز- ريناتو فيجا- نونو مينديش.

في خط: برونو فيرنانديز- روبن نيفيز- برناردو سيلفا.

في خط الهجوم: بيدرو نيتو- رافائيل لياو- كريستيانو رونالدو.

القناة الناقلة لمباراة البرتغال وبولندا

تذاع مباراة البرتغال وبولندا عبر قناة beIN sports HD1.

ويتطلع المنتخب البرتغالي، بطل النسخة الأولى من البطولة، بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو، لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة، حيث تغلب على كرواتيا واسكتلندا (2-1) بنفس النتيجة وتتصدر بـ 6 نقاط.



في المقابل، يسعى منتخب بولندا، لتحقيق الفوز من أجل تصحيح مساره في البطولة، حيث فاز على اسكتلندا (3-2) وخسر من كرواتيا (0-1)، ويحتل الوصافة بـ 3 نقاط.