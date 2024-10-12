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عقارات

يبدأ غدا، خطوات الحجز الإلكتروني لشقق صبا في 6 أكتوبر

شقق الاسكان،فيتو
شقق الاسكان،فيتو

تبدأ هيئة المجتمعات العمرانية غدا الأحد الحجز الإلكتروني لشقق مشروع "صبا" بمدينة 6 أكتوبر ويستمر حتى 17 أكتوبر.

وحجز الشقق عن طريق الموقع الإلكتروني التابع لبنك التعمير والإسكان، والتخصيص بأسبقية الحجز الإلكتروني، وقيمة مقدم الحجز 150 ألف جنيه.

وتم طرح 25 عمارة بإجمالي 600 شقة سيبدأ التقديم الإلكتروني لكل 5 عمارات على التوالي بداية من الأحد وحتى الخميس، ويتاح التقديم على الموقع الإلكتروني التابع لبنك التعمير والإسكان المذكور بكراسة الحجز من العاشرة صباحًا وحتى 12 صباحًا.

ويضم الطرح شققا بمساحات 130 و140 مترًا، ويتراوح سعر المتر بين 18 و19 ألف جنيه والسداد على 3 سنوات و5 سنوات و7 سنوات بفوائد بنكية.

ونستعرض خطوات الحجز إلكترونيا لشقق صبا بأكتوبر كالتالي:

 

- الدخول على موقع حجز بنك التعمير والاسكان من هنا  يوم الإثنين 13 أكتوبر من خلال حسابك الذى سبق وتم إنشاؤه على الموقع والدخول بكلمة المرور والرقم القومي.

-الضغط على "أرغب فى التقدم" ثم الضغط على أيقونة "احجز الآن".

 -ستظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها (للاطلاع فقط).

-ثم تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

- في حالة عدم استكمال الإجراءات أو إلغاء حجز الوحدة السكنية التي تم اختيارها يتم رد المبالغ المسددة وفقا لما يلي:
- سيتم إتاحة شاشة على الموقع الإلكتروني ببنك التعمير والإسكان بعد الانتهاء من فترة الحجز لتسجيل طلبات رد المبالغ المسددة.
- يتم رد المبالغ المسددة بناء على طلب المتقدم للحجز وبنفس أسلوب السداد السابق السداد به مع مراعاة ما جاء بحالات إلغاء التخصيص الواردة بالشروط العقارية بكراسة الشروط.

 

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