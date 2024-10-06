الأحد 06 أكتوبر 2024
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عقارات

15 أكتوبر، غلق باب التقديم على شقق عواصم المحافظات

شقق عواصم المحافظات
شقق عواصم المحافظات

قرر صندوق التنمية الحضرية غلق باب التقديم  على شقق تطوير عواصم المحافظات بعدد من المحافظات يوم 15 أكتوبر الجاري، والشقق كاملة التشطيب بمساحات مختلفة وبنظام التمويل العقاري والتقسيط حتى 30 سنة، بالتعاون بين الصندوق والبنك الأهلى وبنك التعمير والإسكان وبنك القاهرة وبنك مصر.

 

ويضم الطرح الجديد عددا من المحافظات المختلفة وتفاصيلها كالتالي:

-القاهرة

 بمشروع حي الواحة بمدينة نصر.

المشروع على مساحة 40 فدانا ويضم 54 عمارة.

-شقق مشروع المعصرة مساحة المشروع 10 أفدنة ويضم 9 عمارات.

-الأوقاف شبرا مساحة المشروع 23 فدانا ويضم 25 عمارة.

 

-الشرقية

منطقة الحريري مساحة المشروع 21 فدانا يضم 40 عمارة.

كفر الحمام مساحة المشروع 83 فدانا يضم 75 عمارة.

-كفر الشيخ 2

مساحة المشروع 30 فدانا ويضم 33 عمارة

-كفر الشيخ 3

بالقرب من معهد أورام كفر الشيخ المشروع على مساحة 108 أفدنة ويضم 109 عمارات

-المنصورة

المشروع على مساحة 6 أفدنة ويضم 10 عمارات.

-الفيوم المشروع على مساحة 14 فدانا ويضم 14 عمارة

-المنيا مساحة المشروع 40 فدانا ويضم 78 عمارة.

-سوهاج المحلج مساحة المشروع 10 أفدنة يضم 14 عمارة.

-تقسيم السلام قنا

المشروع على مساحة 67 فدانا يضم 99 عمارة أرضى.
-السويس 

-المشروع على مساحة 53 فدانا تضم 158 عمارة

-السويس أرض الصفا مساحة المشروع 85 فدانا ويضم 243 عمارة.


القليوبية 

إسكو شبرا الخيمة

المشروع على مساحة 22 فدانا ويضم 36 عمارة.
 

المنوفية

 – أرض الراهب

مساحة المشروع 15 فدانا يضم 19 عمارة.

والتقديم والحجز من خلال التواصل بخدمة عملاء الصندوق على رقم 15444، ومشروع شقق عواصم المحافظات "داره"، أحد مشروعات المبادرة الرئاسية للتطوير العمراني، ويأتي في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة لكافة شرائح المجتمع، تتمتع بأفضل المواصفات، وبما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات السكنية في عواصم المحافظات والمدن الكبرى، تنفيذًا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتطوير العمراني والتي حققت فيها الدولة المصرية طفرة كبرى خلال السنوات الماضية.

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التعمير والاسكان التمويل العقاري التنمية الحضرية بنك التعمير والإسكان تطوير عواصم المحافظات

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