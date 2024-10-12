تنبيه عاجل من التعليم للمديريات بشأن الأداءات الصفية والواجبات المنزلية

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما وعاجلا لجميع المديريات والإدارات التعليمية بشأن الأداءات الصفية والواجبات المنزلية خلال العام الدراسي الحالي 2024-2025.

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطابها للمديريات: إيماء إلى ما تم من إقراره بتفعيل العملية التعليمية وذلك عن طريق تفعيل وسائل وطرق التعليم والتعلم ومن أهمها فعالية تخصيص كشكول للأداءات الصفية والواجبات المنزلية والتقييم الأسبوعي، وبناء على ذلك قامت الوزارة بإعداد المادة الخاصة بالأداءات التي يكلف بها المعلم الطلاب أثناء الحصة والواجب الذي يقوم بأدائه الطلاب في المنزل والتقييمات الأسبوعية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه من خلال المتابعات الميدانية للوزارة تبين أن هناك بعض المدارس تقوم بتكليف الطلاب بطباعة هذه المواد من على موقع الوزارة، وهو ما يفقد الموضوع قيمته التعليمية والتربوية، إضافة إلى تحميل الأسر نفقات إضافية غير مبررة.

ونبهت وزارة التربية والتعليم علي جميع المديريات بالتأكيد بعدم تكليف الطلاب بطباعة هذه المواد واستخدام السبورات والوسائل المتاحة بالمدارس في عرض هذه المواد حتى تحقق الفائدة المرجوة منها وخاصة أنها أسئلة ومهام قصيرة.

العام الدراسي الجديد 2025

وبدأت الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد

وبدأ الفصل الدراسي الأول ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ وينتهي الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.