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رياضة

دوري الجمهورية، الأهلي 2009 يخسر أمام البنك 19-20 بركلات الترجيح

الأهلي 2009
الأهلي 2009

خسر فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009 خارج ملعبه أمام البنك الأهلي، بركلات الترجيح بنتيجة 19 - 20، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي للمباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الجمهورية.

بهذه النتيجة رفع «أهلي 2009» رصيده إلى 9 نقاط، بعدما حقق الفوز مرتين والفوز بركلات الترجيح بعد التعادل مرة واحدة، والخسارة بركلات الترجيح بعد التعادل مرة واحدة، حيث فاز على المقاولون العرب 3 - 2، وتعادل مع بيراميدز 1 - 1 وفاز عليه بركلات الترجيح 3 - 2، وفاز على غزل المحلة 5 - 2، وتعادل مع البنك الأهلي سلبيا وخسر أمامه بركلات الترجيح 19 - 20، مسجلًا 9 أهداف مقابل 5 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2009 بالأهلي كلًّا من محمد عبد الوهاب مديرًا فنيًّا، ومحمد علي مدربًا عامًّا، ومعتز بالله هاشم مدرب أحمال، ومصطفى عبد العظيم مدرب حراس المرمى، وعبد الرحمن سعيد إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، والمعتز بالله هشام مدرب الأحمال، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.

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