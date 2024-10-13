الأحد 13 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار السبائك الذهبية في الأسواق (آخر تحديث)

أسعار السبائك اليوم،
أسعار السبائك اليوم، فيتو

تقدم بوابة «فيتو» آخر تحديث لأسعار السبائك الذهبية في ظل البحث عنها من جانب المستهلكين الراغبين في استثمار أموالهم والحفاظ عليها ضد التضخم.

وتقدم فيتو أسعار السبائك التي تتراوح من وزن 2.5 جرام إلى 20 جرامًا. 

وتعتبر السبائك الذهبية من أفضل أنواع الاستثمار في قطاع الذهب، حيث تقدم عائدًا جيدًا مقارنة بالمشغولات الذهبية التقليدية.

وفيما يلي آخر تحديث لأسعار السبائك الذهبية اليوم الأحد:

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام: 4715 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات من سام  22985 جنيهًا

 

سبيكة بى تى سي وزن 20 جرام بسعر 91710 جنيات 

 

سبيكة بي تي سي وزن 50 جرام: 227620 جنيهًا.


سبيكة بي تي سي وزن 100 جرام: 458430 جنيهًا.

 

تتميز السبائك الذهبية بجاذبيتها كاستثمار، حيث يُفضل الكثير من المواطنين شراءها أو العملات الذهبية نظرًا لأسعارها التنافسية وقلة تكلفة المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية الأخرى. مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، من المتوقع أن يزداد اهتمام المستهلكين بشراء السبائك كخيار استثماري آمن.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار السبائك الذهبية الدوريات العالمية العملات الذهبية السبائك الذهبية

الأكثر قراءة

ضحايا حادث الغاز، وفاة الحالة الخامسة لتلحق بوالديها وأشقائها بالشرقية

وفاة شخص في هبوط اضطراري لطائرة روسية صغيرة

خوفا من الاغتيال، ترامب يظهر خلف زجاج مضاد للرصاص (فيديو)

بشرى سارة، انخفاض أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

المترو يحارب زحام شبابيك التذاكر باستخدام الكارت الذكي

القبض على كروان مشاكل بحدائق القبة لتنفيذ حكم قضائي

إيهاب الكومي يعلق على تصريحات حسام حسن: لا تشغلنا في الوقت الحالي

أسعار السبائك الذهبية في الأسواق (آخر تحديث)

منوعات

المزيد

خوفا من الاغتيال، ترامب يظهر خلف زجاج مضاد للرصاص (فيديو)

بعد دفنه بالخطأ، نجاة يمني بأعجوبة من موت محقق

العثور على تنين عمره 5 آلاف عام في قبر حجري بالصين

"كوثر" و "هدهد"، إيران تستعد لإطلاق قمرين صناعيين للفضاء عبر روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 12/ 10/ 2024

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 12/ 10/ 2024

سعر طن القصدير اليوم السبت 12-10-2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مشروعات افتتحها الرئيس فى قطاعات النقل في 12 أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 13-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 13-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 13-10-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية