أسعار السبائك الذهبية في الأسواق (آخر تحديث)
تقدم بوابة «فيتو» آخر تحديث لأسعار السبائك الذهبية في ظل البحث عنها من جانب المستهلكين الراغبين في استثمار أموالهم والحفاظ عليها ضد التضخم.
وتقدم فيتو أسعار السبائك التي تتراوح من وزن 2.5 جرام إلى 20 جرامًا.
وتعتبر السبائك الذهبية من أفضل أنواع الاستثمار في قطاع الذهب، حيث تقدم عائدًا جيدًا مقارنة بالمشغولات الذهبية التقليدية.
وفيما يلي آخر تحديث لأسعار السبائك الذهبية اليوم الأحد:
سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام: 4715 جنيهًا
سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات من سام 22985 جنيهًا
سبيكة بى تى سي وزن 20 جرام بسعر 91710 جنيات
سبيكة بي تي سي وزن 50 جرام: 227620 جنيهًا.
سبيكة بي تي سي وزن 100 جرام: 458430 جنيهًا.
تتميز السبائك الذهبية بجاذبيتها كاستثمار، حيث يُفضل الكثير من المواطنين شراءها أو العملات الذهبية نظرًا لأسعارها التنافسية وقلة تكلفة المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية الأخرى. مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، من المتوقع أن يزداد اهتمام المستهلكين بشراء السبائك كخيار استثماري آمن.
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