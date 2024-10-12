السبت 12 أكتوبر 2024
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ندوة تعريفية بحقوق الإنسان بجامعة طيبة التكنولوجية في الأقصر (صور)

أثناء الندوة
أثناء الندوة

 دشنت وحدة حقوق الإنسان بجامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، ندوة توعوية شاملة لطلاب الفرقة الأولى بكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وذلك للتعريف بوحدة حقوق الإنسان بالجامعة وأهدافها وأنشطتها.

حقوق الإنسان 

 أوضحت الدكتورة صباح محمد، مدير وحدة حقوق الإنسان بالجامعة، أن الندوة تأتي في إطار توجيهات رئيس الجامعة ورئيس الوحدة، كما تؤكد حرص الجامعة على توعية الطلاب بحقوقهم وواجباتهم، وتعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان بين جميع أفراد المجتمع الجامعي.

وأضافت محمد، أن الندوة تناولت مفهوم حقوق الإنسان وأسسه القانونية، آليات حماية حقوق الإنسان داخل الجامعة، دور الطلاب في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، أهمية التسامح والاحترام المتبادل بين جميع أفراد المجتمع.

وأشارت مدير الوحدة إلى أن الندوة تأتي في إطار سلسلة من الندوات التي سيتم تنظيمها خلال العام الجامعي الجديد 2024-2025، وذلك في إطار سعيها لتعميم ثقافة حقوق الإنسان على جميع الكليات بالجامعة، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين طلابها، وتدعو جميع أفراد المجتمع الجامعي إلى المشاركة الفاعلة في تحقيق هذا الهدف النبيل.

 

 

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