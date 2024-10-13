هيدي كرم تكشف تفاصيل شخصيتها في وتر حساس

أكدت الفنانة هيدي كرم أن شخصيتها في وتر حساس مختلفة تمامًا عن الشخصيات التي قدمتها من قبل، ولهذا السبب وافقت على تقديمها.



وقالت في تصريحات لفيتو إنها تلعب شخصية صديقة صبا مبارك، وتعمل معها في مركز تجميل، ولكن مع مرور الأحداث تحدث بينهما مواقف كثيرة، تجعل الإثنين تدخلان في مشاكل، وتنقلب حياتهما.





مسلسل "وتر حساس"، يتكون من 45 حلقة، بطولة الفنانة صبا مبارك، انجي المقدم، محمد علاء، أحمد غزي، هيدي كرم، تميم عبده، أحمد عبدالوهاب، عايدة فهمي، أحمد جمال سعيد، لبنى ونس، صالح عبدالنبي، تأليف أمين جمال، إخراج وائل فرج.

يذكر أن هيدي كرم يعرض لها حاليا مسلسل "الوصفة السحرية"، الذي يشاركها في بطولته شيري عادل، بسمة داود، إسلام جمال، عمر الشناوي، كارولين عزمي، لقاء سويدان، سلوى محمد علي، وليد عبد الغني، رانيا منصور، محمد أبو داوود، عماد رشاد، سلوى عثمان، والعمل من تأليف مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وفكرة مي سعيد، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وسيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيري سالم.