فريق متحرك للكشف المبكر عن الأورام السرطانية بمركز شباب الشيخ ضرغام بدمياط

فى إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " ...

انطلقت اليوم فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان " بمركز شباب الشيخ ضرغام بمركز دمياط.

وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط وبمتابعة ميدانية من اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

ندوة عن الحمى القلاعية ودور التحصين في الحفاظ علي صحة الإنسان والحيوان

حيث تضمنت الفعاليات إطلاق مديرية الصحة لفريق متحرك لتقديم المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية والاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة، كما نفذت مديرية الطب البيطري ندوة عن الحمى القلاعية ودور التحصين في الحفاظ علي صحة الإنسان والحيوان والسعار وانفلونزا الطيور، كما نفذت مديرية الأوقاف ندوة عن زواج القاصرات وعقدت الإدارة المركزية للأزهر الشريف ندوتى "وعظ وافتاء" و" مناهضة العنف ضد المرأة " والتعريف بالخدمات التي تقدمها المنطقة.

المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان "

ندوة عن الخدمات التي تقدمها مديرية التضامن الاجتماعي وتوزيع مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية

وعلى جانب آخر، عقدت مديرية التضامن الاجتماعي ندوة عن الخدمات التي تقدمها مديرية التضامن الاجتماعي وتوزيع مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية مقدمة من القوات المسلحة، وعقدت هيئة تعليم الكبار ندوة عن الخدمات التي تقدمها الهيئة تعليم وعقد امتحانات فورية..

ندوة عن زواج القاصرات ومعايير اختيار الزوج

وعقد فرع المجلس القومي للمرأة بالمشاركة مع المنسق المجتمعي ندوة عن زواج القاصرات ومعايير اختيار الزوج، كما أطلقت هيئة الإسعاف ندوة تعريفية بالاسعافات الاولية، وأطلقت مديرية الشباب والرياضة يوم رياضي ومعرض رسم ودورة حاسب آلي ضمن فعاليات اليوم، وشاركت مديرية التربية والتعليم بعمل أنشطة طلابية، وعقدت مديرية العمل ندوة عن خدمات المديرية و التدريب، علاوة على إطلاق وحدة السكان بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بالمشاركة مع المنسق المجتمعي لندوة عن مخاطر استخدام السوشيال ميديا والدارك ويب والديب ويب، ونفذت إدارة بناء وتنمية القرية بالوحدة ندوة حول المشاركة بمبادرة صندوق التنمية المحلية، علاوة على ندوة ادارة شئون البيئة بالوحدة عن بصمتك للحفاظ علي البيئة وأيضًا ندوة عقدتها ادارة مشروعك بالوحدة للتعريف بمبادرة مشروعك، وأطلق صندوق مكافحة وعلاج الادمان ندوة توعوية عن مخاطر التدخين والمخدرات وكيفية الوقاية منها وتوعية الأسر لحمايتهم من المخاطر، هذا الي جانب مشاركة جمعية تنظيم الأسرة بتنفيذ ندوة عن الزواج المبكر وأخطارها علي الفتيات، بالإضافة إلى تواجد سيارة المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين وسيارة التموين المتنقلة لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين والمكتبة المتنقلة التابعة لمكتبات مصر العامة لتنفيذ أنشطة للأطفال.