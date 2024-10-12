السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

فى إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " ...

فريق متحرك للكشف المبكر عن الأورام السرطانية بمركز شباب الشيخ ضرغام بدمياط

ندوة لمديرية الاوقاف
ندوة لمديرية الاوقاف بدمياط عن زواج القاصرات

 انطلقت اليوم فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان " بمركز شباب الشيخ ضرغام بمركز دمياط.

وذلك تحت رعاية  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط وبمتابعة ميدانية من اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

ندوة عن الحمى القلاعية ودور التحصين في الحفاظ علي صحة الإنسان والحيوان

 

حيث تضمنت الفعاليات إطلاق مديرية الصحة لفريق متحرك لتقديم المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية والاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة، كما نفذت مديرية الطب البيطري ندوة عن الحمى القلاعية ودور التحصين في الحفاظ علي صحة الإنسان والحيوان والسعار وانفلونزا الطيور، كما نفذت مديرية الأوقاف  ندوة عن زواج القاصرات وعقدت الإدارة المركزية للأزهر الشريف ندوتى "وعظ وافتاء" و" مناهضة العنف ضد المرأة " والتعريف بالخدمات التي تقدمها المنطقة.

المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " 

ندوة عن الخدمات التي تقدمها مديرية التضامن الاجتماعي وتوزيع مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية

وعلى جانب آخر،  عقدت مديرية التضامن الاجتماعي ندوة عن الخدمات التي تقدمها مديرية التضامن الاجتماعي وتوزيع مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية مقدمة من القوات المسلحة، وعقدت هيئة تعليم الكبار ندوة عن الخدمات التي تقدمها الهيئة تعليم وعقد امتحانات فورية..

ندوة عن زواج القاصرات ومعايير اختيار الزوج

 

وعقد فرع المجلس القومي للمرأة بالمشاركة مع المنسق المجتمعي  ندوة عن زواج القاصرات ومعايير اختيار الزوج، كما أطلقت هيئة الإسعاف ندوة تعريفية بالاسعافات الاولية، وأطلقت مديرية الشباب والرياضة يوم رياضي ومعرض رسم ودورة حاسب آلي ضمن فعاليات اليوم، وشاركت مديرية التربية والتعليم بعمل أنشطة طلابية، وعقدت مديرية العمل ندوة عن خدمات المديرية  و التدريب، علاوة على إطلاق وحدة السكان بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بالمشاركة مع المنسق المجتمعي لندوة عن مخاطر استخدام السوشيال ميديا والدارك ويب والديب ويب، ونفذت إدارة بناء وتنمية القرية بالوحدة ندوة حول المشاركة بمبادرة صندوق التنمية المحلية، علاوة على ندوة ادارة شئون البيئة بالوحدة عن بصمتك للحفاظ علي البيئة  وأيضًا ندوة عقدتها ادارة مشروعك بالوحدة للتعريف بمبادرة مشروعك، وأطلق صندوق مكافحة وعلاج الادمان ندوة توعوية عن مخاطر التدخين والمخدرات وكيفية الوقاية منها وتوعية الأسر لحمايتهم من المخاطر، هذا الي جانب مشاركة جمعية تنظيم الأسرة بتنفيذ ندوة عن الزواج المبكر وأخطارها علي الفتيات، بالإضافة إلى تواجد سيارة المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين وسيارة التموين المتنقلة لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين والمكتبة المتنقلة التابعة لمكتبات مصر العامة لتنفيذ أنشطة للأطفال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدكتور أيمن الشهابي السكرتير العام المساعد المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان هيئة تعليم الكبار توزيع مواد غذائية علاج الإدمان مبادرة مشروعك مديرية التضامن الاجتماعي نائب محافظ مكتبات مصر العامة

مواد متعلقة

بداية جديدة، توقيع الكشف الطبى على 1436 مواطنا بالمجان في دمياط

الأكثر قراءة

الجيش الإثيوبي في مأزق خطير، وحقيقة هروب آبي أحمد من أديس أبابا (فيديو)

استخراج الأوراق الثبوتية لـ ذوى الإعاقة البصرية مجانا ولمدة أسبوع

طن الردة بـ 10500 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تفسير حلم قراءة سورة الفلق في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء 

صلاح يثير الجدل مرة أخرى بشعار الزمالك، وجماهير الأبيض: "القيد عندنا واقف يا بوصلاح"

التين بـ 30 جنيهًا، أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

محامي ضحية إمام عاشور يكشف تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات الصلح

صاحب أشهر لكمة، حكم تركي يدير مواجهة الأهلي والعين الإماراتي

منوعات

المزيد

تغريم ناشط إسباني لذهابه "عاريا" إلى مركز شرطة

تفضيل الأطعمة الحارة تكشف لغز الألم والمتعة في الدماغ

دراسة جديدة تكشف عن فوائد الإقلاع عن التدخين

ظهور حفر عميقة في ولاية فلوريدا الأمريكية بعد إعصار ميلتون، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم السبت بالسوق المحلي

التين بـ 30 جنيهًا، أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

طن الردة بـ 10500 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

المزيد

انفوجراف

خط السادات - كفر داود بعد افتتاحه (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة سورة الفلق في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء 

توعدهم بالعقاب الشديد، علي جمعة: ترك الصلاة على رسول الله من الكبائر

شباب حول الرسول، أبو سعيد الخدري "فقيه الصحابة وأستاذ التابعين"

المزيد
الجريدة الرسمية