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رياضة

الكلاسيكو أزرق، الهلال يفوز على الأهلي 2-1 في الدوري السعودي (فيديو وصور)

الأهلي والهلال, فيتو
الأهلي والهلال, فيتو

فاز فريق الهلال على نظيره الأهلي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في كلاسيكو الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

أهداف مباراة الهلال والأهلي

افتتح التسجيل لـ الأهلي اللاعب جابري فيجا في الدقيقة 13، فيما تعادل لـ الهلال اللاعب الصربي أليكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 56 قبل أن يسجل نفس اللاعب هدف التقدم للأزرق عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 77، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1 لصالح الهلال.


 تشكيل الهلال أمام الأهلي


في حراسة المرمي: ياسين بونو

في خط الدفاع: كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني، رينان لودي

 في خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، جواو كانسيلو

في خط الهجوم: مالكوم أوليفيرا، ألكسندر ميتروفيتش، وسالم الدوسري.

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 تشكيل الأهلي أمام الهلال

في حراسة المرمى: عبدالرحمن الصانبي.

في خط الدفاع: على مجرشي، روجير إيبانيز، ميريح ديميرال، سعد بالعبيد.

في خط الوسط الدفاعي: فرانك كيسي، على الأسمر، جابري فيجا.

في خط الهجوم: فراس البريكان، رياض محرز, إيفان توني.

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بهذه النتيجة يواصل الهلال تصدره للدوري السعودي برصيد 18 نقطة فيما يأتي الأهلي في المركز الـ 10 برصيد 7 نقاط.

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