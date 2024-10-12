السبت 12 أكتوبر 2024
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مدير "تعليم دمياط" جهود خفض الكثافات الطلابية داخل المدارس

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

أكد "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، ضرورة تكثيف الجهود لدعم الطلاب والطالبات الذين يعانون من صعوبات في القراءة والكتابة والحساب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وكيل الوزارة بأعضاء المتابعة وتقييم الأداء بالمديرية، وذلك عقب اجتماع آخر عبر برنامج "زوم" مع الدكتور أحمد عبد الشكور المحمدي، مساعد الوزير لشئون التخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

وكيل الوزارة يشدد على أهمية تفعيل البرامج العلاجية المخصصة لهذه الفئة من الطلاب

 

وشدد "وكيل الوزارة" على أهمية تفعيل البرامج العلاجية المخصصة لهذه الفئة من الطلاب، ومتابعتهم بشكل دوري للتأكد من تحقيق نتائج إيجابية.

كما شدد على ضرورة الالتزام بمتابعة الكثافة الطلابية داخل الفصول، وضمان عدم تجاوز العدد المسموح به في كل فصل، وذلك لضمان حصول كل طالب على الرعاية التعليمية اللازمة.

وكيل الوزارة يجتمع بأعضاء المتابعة وتقييم الأداء بالمديرية

 

وكيل الوزارة يؤكد على أهمية متابعة الحضور والغياب للطلاب

 

وتضمن الاجتماع أيضًا التأكيد على أهمية متابعة الحضور والغياب للطلاب، وتوعية أولياء الأمور بأهمية الحضور المنتظم للمدرسة، فضلًا عن متابعة أداء المعلمين العاملين بالأجر، والتأكد من التزامهم باللوائح والقوانين المنظمة للعملية التعليمية.

وفي سياق متصل، تم التأكيد على ضرورة الاهتمام بدمج الطلاب ذوي الإعاقات في المدارس، وتوفير كافة سبل الدعم لهم لضمان حصولهم على فرص تعليمية متساوية.

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