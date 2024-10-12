السبت 12 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

الجمهور يفاجئ روبي ويحتفل بعيد ميلادها بـ فاميلي بارك

روبي
روبي

 أحيت النجمة روبي خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، حفلًا غنائيًا ضخمًا بحضور جماهيري كبير بتواجد الآلاف من جمهورها بفاميلي بارك ضمن احتفالات الجامعة الصينية.

 وفاجأ الجمهور روبي بالاحتفال بعيد ميلادها على خشبة المسرح؛ لتعبر عن شكرها للجمهور على هذا الاحتفال، مضيفة وهي تمازح الجمهور، "أنا عندي 27 سنة" والتقطت عدد من الصور حول التورتة التي أحضرها الجمهور والمكونة من 3 طوابق وعليها صور روبي.

وقدمت روبي خلال الحفل مجموعة كبيرة من أهم أغنياتها القديمة والجديدة التي رقص معها الجمهور حتى صباح اليوم.

ووجهت روبي شكرها للجمهور للتفاعل معها على مدار الحفل كما قامت بالرد على عدد من جمهورها بعد ندائهم عليها بكلمات إعجاب أو طلب أغنيات.

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