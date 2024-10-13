إسلام إبراهيم: تجربة الذكاء الاصطناعي مختلفة

أعرب الفنان إسلام إبراهيم، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها حول شخصيته في مسلسل تيتا زوزو والتي يلعب فيها شخصية الذكاء الاصطناعي، ويدعى رشيد وتستدعيه تيتا زوزو ويكون الصديق المقرب لها.



وأكد أنه وافق على الدور كونه مختلفًا، والشخصية التي يلعبها لم يقترب إليها من قبل، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المفاجآت التي يشهدها العمل في الحلقات القادمة.



وتحدث إسلام إبراهيم عن شخصيته في المسلسل قائلًا: شخصية من نوع جديد عبارة عن ذكاء اصطناعي يظهر لـ"تيتا زوزو" عنده أسبوعين ويكبر معاها ويساعدها في أشياء كثيرة وتبدأ العلاقة تتطور وتعتبره مثل أبنائها.



وأضاف أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد العوامل الأساسية في حياتنا اليومية ويتعامل معه الكبار والصغار وأنه حرص على معرفة كافة التفاصيل عنه ليتقن الشخصية وأكد أن التكنولوجيا غيرت مفاهيم الحياة وأضاف أن رشيد هو نتاج أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي وستمر الشخصية بالعديد من المواقف

وأكد إسلام أنه خرج من المسلسل والتعامل مع إسعاد يونس بالعديد من الأمور منها الالتزام والتركيز والتفانى فى الشغل وبذل مجهود لخروج العمل على أكمل وجه.

مسلسل تيتا زوزو

ويشارك إسعاد يونس في بطولة مسلسل “تيتا زوزو” كل من: مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.