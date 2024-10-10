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ثقافة وفنون

مسلسل تيتا زوزو الحلقة 15، ريم تتعمد تجاهل خالد وزوزو ترفض عرض زواج من سالم

بسمة داود ومحمد كيلاني،
بسمة داود ومحمد كيلاني، فيتو

شهدت أحداث مسلسل تيتا زوزو الحلقة 15 نجاح أحمد “حمزة العيلي” في التشويش على زوجته منى حينما سألته عن سر الحركة الغريبة في حسابه البنكي، وتضطر زوزو للذهاب مع حفيدتها لتمرين الجمباز لتكتشف أن الحفيدة الصغيرة تعيش حالة كبيرة من الضغط بسبب والدتها ووالدات صديقاتها في التمرين.

وترفض زوزو عرض الزواج الذي قدمه سالم “صلاح عبد الله” وسألته ألا يطلب منها هذا الطلب مرة أخرى ويعود سالم حزينًا بعدما فقد الأمل في الارتباط بزوزو، وبالرغم من ذلك فإنها تحرص على الاحتفال بعيد ميلاده في ظل وجود أصدقائهما المشتركين.

وخلال الحلقة تعاني هبة ومصطفى من ديجا التي ترفض تلقي العلاج النفسي في ظل تدهور سلوكياتها، بينما يتقرب عمر من زميلته في “الشلة” والتي يتم الكشف عن وجود صلة قرابة من الحاج إسماعيل العدو اللدود لزوزو، أما رشدي فإنه يواصل الضغط على زوزو للتغيير في كثير من الأمور مثل تناول الأكل من المطاعم كما أنه اشترى لها ملابس جديدة لا تتناسب مع ذوقها.

وخلال الحلقة يذهب خالد إلى مكان للسهر ويكتشف وجود ريم هناك مع أحد الشباب وتخبره أنه صديق لها منذ الطفولة، وحينما يحاول معرفة مكانته لديها حاولت بقدر الإمكان توصيل رسالة له بأنه لا يهمها وتجاهلته وهو ما جعله يشعر بغضب كبير.

مسلسل تيتا زوزو

و يشارك إسعاد يونس في بطولة مسلسل “تيتا زوزو” كل من: مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

 

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