السبت 12 أكتوبر 2024
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ندوة توعوية عن تعزيز دور الطالب في المجتمع بسوهاج

كلية الحاسبات تقيم
كلية الحاسبات تقيم ندوة توعوية فى سوهاج

 نظمت رعاية شباب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي  بجامعة سوهاج بالتعاون مع  أسرة طلاب من أجل مصر بالكلية، ندوة توعوية بعنوان " تعزيز دور الطالب المصري في المجتمع"، في إطار المبادرة الرئاسية بداية، وذلك بمقر الجامعة الجديد.

النعمانى تلك الندوة فى إطارات ندوات التوعية للمبادرة الرئاسية بداية 

 وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة إن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة الندوات وورش العمل والبرامج التدريبية التي تنظمها الجامعة للتنمية البشرية وتطوير الذات في إطار المباردة الرئاسية بداية، مؤكدًا علي أن الجامعة تسعى إلى تطوير مهارات الطلاب ليس فقط على الصعيدين الأكاديمي والمهني، ولكن أيضًا على الصعيد الاجتماعي، وتشجيع الطلاب علي التفاعل المجتمعي في مختلف المجالات.

 

 وأضاف الدكتور النميرى علام عميد الكلية أن الجامعة ملتزمة برفع مستوى المسؤولية الاجتماعية، وتعزيز دور الطلاب كشركاء أساسيين في بناء المجتمع، مؤكدًا أن هذا الدور النشط والشامل للجامعة يعكس التفاني في بناء مستقبل مشرق للمجتمع المصري والمساهمة الفعّالة في تطويره، كما أن الالتزام والانضباط فى العملية التعليمية، أهم سمات الطالب الجامعي الناجح القادر علي المشاركة في التنمية وحمل لواء القيادة بالمستقبل، داعيًا الطلاب علي ضرورة المشاركة فى كافة الأنشطة التي تنظمها رعاية الشباب وأسرة طلاب من أجل مصر، لما فيها من مردود معرفى وثقافى على الفرد والمجتمع.

 

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