حياة جديدة لتراث قديم، التنسيق الحضاري يحتفل باليوم العالمي للعمارة الاثنين المقبل

تقام فعاليات ندوة ومعرض "حياة جديدة لتراث قديم: توجهات معاصرة لإعادة توظيف المباني التاريخية في مصر"-، وذلك بمركز الهناجر للفنون يوم الاثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ الساعة الخامسة مساء من خلال التعاون بين المجلس الأعلي للثقافة - أمين المجلس ا.د. أسامة طلعت، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس الاستشاري محمد أبو سعدة.



حيث تنظم الندوة والمعرض لجنة الفنون التشكيلية والعمارة - مقررها د. هابي حسني.



وتتناول الندوة والمعرض استعراض الممارسات المعاصرة وإعادة الاستخدام والتوظيف المتوافق لمباني التراث في تنمية المجتمع المحلي، وزيادة الوعي بالتراث المعماري من خلال نشاطاته والفعاليات الفنية والثقافية به، والتي تساعد على تحسين ورفع مستوى البيئة المعيشية وجودة الحياة العمرانية. والندوة والمعرض تواكب الاحتفاء بيوم العمارة العالمي والذي يحتفل به في الاثنين الأول من شهر أكتوبر.



ويتضمن البرنامج افتتاح المعرض في تمام الخامسة مساءً بقاعة آدم حنين، ويعقبه في تمام السادسة مساءً عقد الندوة بقاعة هدى وصفي؛ على أن يستمر المعرض حتى يوم الثلاثاء ١٥ اكتوبر ٢٠٢٤.