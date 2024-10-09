بعد تقدمه بمعارضة على الأحكام الغيابية ضده، إخلاء سبيل الفنان طارق ريحان

أخلت نيابة الزاوية الحمراء سبيل الفنان طارق ريحان، بعد تقدمه بمعارضة على أحكام صادرة ضده غيابيا من محكمة جنح الزاوية الحمراء.

وتقدم الفنان طارق ريحان بمعارضة أمام نيابة الزاوية الحمراء على الأحكام الصادرة ضده في قضايا تبديد.



وكانت مباحث قسم الزاوية الحمراء تسلمت الفنان طارق ريحان من قوات ترحيلات الجيزة، وتم إيداعه الحجز، لحين إحالته للنيابة العامة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده.

وألقت قوات تنفيذ الأحكام، القبض على الفنان طارق ريحان، لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده بالنصب والتبديد داخل كمباوند شهير بمنطقة مبروك غطاطي بنطاق دائرة قسم شرطة أكتوبر أول.