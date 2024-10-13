إعفاء المسنين من نفقات الإقامة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية في هذه الحالة

أعفى قانون رعاية المسنين من نفقات الإقامة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية في عدة حالات، حيث نص القانون على أن: يعفى المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.



إلزام المؤسسات الاجتماعية بنسبة 4% من نسبة الاشغال بالمجان

وتلتزم المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدنى مسن واحد على الأقل.



الحقوق التى كفلها القانون للمسنين