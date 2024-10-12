الرئيس السيسي يشهد افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، محطة قطارات صعيد مصر - محطة بشتيل - حيث يبلغ إجمالي مساحة المحطة 239 ألف متر مربع تقريبا بما يعادل 57 فدانا، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يوميا.

وتقع المحطة في منطقة وسطية بين محطة سكك حديد رمسيس ومحطة الجيزة، بالإضافة إلى وقوعها في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر، كما تعد منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر السد العالي الإسكندرية - إمبابة، المناشي، القباري بالإضافة إلى وقوعها على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها وهي محور الفريق كمال عامر، شارع السودان محور أحمد عرابي وشارع المطار – محور 26 يوليو.