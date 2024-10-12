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رياضة

محمد أسامة لـ"فيتو": إصابة مصطفي الزناري وجاهزية سيدي ندياي وهذا موقف دونجا

الدكتور محمد اسامة
الدكتور محمد اسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك

أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مصطفي الزناري مدافع الفريق تعرض لإصابة بالأمس في التدريبات وهي عبارة عن إلتواء في كاحل القدم.

وقال محمد أسامة في تصريحات خاصة لـ فيتو: مصطفى الزناري سيخضع لأشعة من أجل حسم التشخيص النهائي لإصابته والاطمئنان عليه.

وأشار إلي أن سيدي ندياي مهاجم الفريق تعافى من الإصابة التي كان تعرض لها في مباراة فريق 2005 بالزمالك مع سموحة في قدمه وشارك في تدريبات الزمالك.

وعن إصابة دونجا مع منتخب مصر فقال الدكتور محمد أسامة: أتواصل بشكل يومي مع دونجا من أجل الاطمئنان عليه واللاعب يؤكد أن الأمور تسير بشكل جيد ويتعافي من إصابته

يستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويواجه الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه نظيره بيراميدز في الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري. 

وعلى الجانب الآخر يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي على أن يواجه الفائز من المباراتين بعضهما على لقب كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري 

 وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

فيما يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة. 

 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز 

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس. 

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