الخميس 10 أكتوبر 2024
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حوادث

متهم بمحاولة تهريب 10 كيلو آيس في المطار يستأنف على قرار حبسه

مطار القاهرة، فيتو
مطار القاهرة، فيتو

تقدم شخص متهم بحيازة 10 كيلو من مخدر الآيس في مطار القاهرة، باستئناف أمام قاضي المعارضات علي قرار تجديد حبسه. 

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على لجنة الخط الأخضر، تبين أن أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية يحوز مواد غريبة، وبسؤاله أنكر حيازته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

ضبط 10 كيلو جرامات من مخدر الآيس

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود أجسام غريبة.. وبتفتيش حقائب الراكب يدويا، تم ضبط 10 كيلو جرامات من مخدر الآيس.
تم التحفظ على الراكب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مخدر الآيس مطار القاهرة النيابة العامة لجنة الخط الأخضر لإجراءات الجمركية جهاز الفحص بالأشعة

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