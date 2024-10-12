آثار مصر العليا تنظم ندوة في الأقصر عن العسكرية والأمن القومي

شهدت محافظة الأقصر تدشين ندوة تثقيفية بعنوان "العسكرية والأمن القومى فى مصر القديمة"، والتى نظمتها إدارة الوعى الأثرى بمنطقة آثار مصر العليا بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالأقصر، فى إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان وبمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

منطقة آثار مصر العليا

حاضر بالندوة، الدكتور مؤمن سعد مدير عام الوحدة الأثرية بمطار الأقصر الدولى، وذلك بحضور الدكتور عبدالغفار محمد مدير منطقة آثار مصر العليا، ومحمد حسانى مدير مكتبة مصر العامة، ومحمود العديسى مدير إدارة الوعى الأثرى والأثريين والمرشدين السياحيين والمهتمين بالتراث والباحثين وممثلي المجتمع المدنى والجمعيات والمؤسسات والقيادات المجتمعية المحلية والقيادات التنفيذية والشعبية والحزبية وأصدقاء المكتبة وطلاب كليات الآثار والمعهد العالى للسياحة والفنادق أيجوث ومعهد ترميم الآثار.

تاريخ العسكرية قديمًا

تحدث المحاضر عن تاريخ العسكرية والأمن القومى المصرى عبر الأسرات منذ بداية الدولة مرورا بمراحل القوة والضعف مستشهدا بالأدلة الأثرية فى المقابر والمعابد وكيف استطاع الجيش المصري فى فترات القوة والصمود فى الدولة القديمة والوسطى والإمبراطورية المصرية فى الدولة الحديثة فى الأسرات الـ18 والـ19، وفى نهاية الندوة تم فتح حوار مع الحضور والضيف من اجل إثراء العملية الثقافية الأثرية.