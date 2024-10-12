قوى عاملة النواب تبدأ مناقشة مشروع قانون العمل غدا

تشهد غدا الأحد، لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، عقد أولى الاجتماعات بدور الانعقاد الخامس، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

عودة مناقشات مشروع قانون العمل الجديد

وأوضح النائب عادل عبد الفضيل عياد، أن اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة بدءًا من غد الأحد لمناقشة مشروع القانون، باعتباره على رأس الأولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس.

حرص على إنجاز قانون العمل بناء على توجيهات الرئيس السيسي

وأكد النائب أن هناك حرصا على سرعة إنجاز مشروع قانون العمل الجديد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على بسرعة إصداره.

السعي لإصدار قانون العمل بشكل متوازن

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن اللجنة حريصة على سرعة إصدار قانون العمل والخروج بتشريع متوازن ومتكامل، وأن يكون هناك توافق عليه من جميع أطراف العملية الإنتاجية، بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل ويسهم في وجود علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ويكفل له كافة حقوقه الوظيفية، كما يحدد واجبات والتزامات العامل، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل.

معالجة أوجه القصور في قانون العمل الحالي

وأكد النائب أن مشروع قانون العمل يستهدف معالجة أوجه القصور بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وأن يكون متسقا مع النصوص الدستورية ومع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العُليا، واتفاقيات منظمة العمل الدولية.

مشروع قانون العمل يستهدف تعزيز التدريب والتأهيل

وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل، يستهدف تعزيز أهمية التدريب والتأهيل للعامل وكذلك السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.