المشدد 5 سنوات لـ 3 متهمين في التنقيب عن الآثار بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 5سنوات لقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بمنطقة السلام.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل "شقة بالطابق الأرضى- ملك أحدهم" بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة السلام.



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وضبط3 متهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعثر بداخل الشقة على حفرة بعمق 8 أمتار، وكذا ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.