المشدد 5 سنوات لـ 3 متهمين في التنقيب عن الآثار بالسلام
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 5سنوات لقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بمنطقة السلام.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل "شقة بالطابق الأرضى- ملك أحدهم" بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة السلام.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وضبط3 متهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعثر بداخل الشقة على حفرة بعمق 8 أمتار، وكذا ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب.
وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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