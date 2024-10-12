السبت 12 أكتوبر 2024
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حوادث

المشدد 5 سنوات لـ 3 متهمين في التنقيب عن الآثار بالسلام

التنقيب عن الآثار،
التنقيب عن الآثار، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 5سنوات لقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بمنطقة السلام.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل "شقة بالطابق الأرضى- ملك أحدهم" بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة السلام.


عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وضبط3 متهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعثر بداخل الشقة على حفرة بعمق 8 أمتار، وكذا ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محكمة جنايات القاهرة التنقيب عن الاثار قسم شرطة السلام

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