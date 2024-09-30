حبس شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار في المعصرة
أمرت نيابة حلوان، بحبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التنقيب عن الآثار بمنطقة المعصرة، جنوب محافظة القاهرة، داخل منزل ملك أحد المتهمين.
وردت معلومات للمقدم إسلام بكر، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، مفادها قيام شخصين بالبحث والتنقيب عن الآثار داخل إحدي المنازل بدائرة القسم، وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات الواردة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان داخل المنزل المشار إليه، وتبين وجود حفرة بقطر 1.5 متر وبعمق 8 أمتار داخل مخزن في عقار سكني.
وتحفظت الأجهزة الأمنية على المعدات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب، وتم اقتياد المتهمين لديوان القسم.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
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