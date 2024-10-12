مران الزمالك، تخصيص فقرة فنية للتسديد على المرمى

قسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اللاعبين إلى مجموعتين خلال المران الجماعي للأبيض الذي أقيم على ملعب النادي اليوم السبت، استعدادًا لبطولة السوبر المحلي.

وخاض لاعبو الفريق فقرة بدنية خاصة في بداية المران، تحت إشراف الجهاز الفني للفريق، قبل أن يُقسم جوميز اللاعبين إلى عدة مجموعات لتنفيذ بعض الجمل الفنية.

وركز الجهاز الفني للفريق على التصويب من داخل وخارج منطقة الجزاء، بجانب تنفيذ عملية الضغط الجماعي على المنافس، بأشكال مختلفة.

يستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويواجه الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه نظيره بيراميدز في الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وعلى الجانب الآخر يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي على أن يواجه الفائز من المباراتين بعضهما على لقب كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

فيما يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس.