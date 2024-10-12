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أخبار مصر

القوات المسلحة تنظم مهرجانًا رياضيًا بمناسبة الذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة (صور)

القوات المسلحة تنظم
القوات المسلحة تنظم مهرجانا ًرياضيًا

 نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مهرجانًا رياضيًا على ملاعب جهاز الرياضة للقوات المسلحة بحضور عدد من قادة القوات المسلحة، وذلك فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

 

منافسات ألعاب القوى وكرة السلة ورفع الأثقال وتنس الطاولة وكرة الريشة

تضمنت فعاليات المهرجان إقامة العديد من المسابقات بين الفرق الرياضية من أعضاء الجمعية، شملت منافسات ألعاب القوى وكرة السلة ورفع الأثقال وتنس الطاولة وكرة الريشة الطائرة وإجتياز الموانع بالكراسى المتحركة، واتسمت المسابقات بالروح الرياضية العالية، كما قدمت الموسيقات العسكرية عدد من العروض الموسيقية والمعزوفات الوطنية.

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب

 وألقى اللواء أ ح مدحت عبدالعزيز فاوى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأعضاء الجمعية من أبطال القوات المسلحة وأسرهم عرفانًا بدورهم الوطنى وتضحياتهم للحفاظ على الوطن وصون مقدراته، مشيرًا إلى الإنجازات التى حققتها الفرق الرياضية بالجمعية على المستويين المحلى والدولى بما يعكس مدى ما يتمتعون به من مستوى متميز وقدرات استثنائية.

وفى نهاية المهرجان تم توزيع الهدايا التذكارية والكؤوس على الفرق الفائزة.

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