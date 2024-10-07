"المحاربين القدماء" تستقبل وفدًا من القوات المسلحة النيجيرية

استقبلت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب وفدًا من القوات المسلحة النيجيرية بمقر الجمعية بالوفاء والامل بمدينة نصر، وذلك للاستفادة من خبرات الجمعية فى مجال شئون المحاربين القدامى ، وذلك فى إطار التعاون المستمر بين القوات المسلحة والدول الشقيقة والصديقة

وإستمع الوفد لعرض تقديمى عن نشأة وتطور الجمعية والأنشطة والخدمات التى تقدمها، أعقبها تفقد القاعة التاريخية وعدد من المراكز الطبية داخل الجمعية ، بالإضافة إلى المرور على المعرض الفنى الذى يضم عددا من المنتجات التى صنعت بأياد ماهرة من المحاربين وأسر الشهداء.

وفي ختام الزيارة أعرب الوفد عن عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة المصرية على تلك الزيارة وإتاحة الفرصة للاستفادة من خبرات الجمعية فى هذا المجال، مشيدين بما شاهدوه من خدمات ورعاية متميزة تقدمها الجمعية لأعضائها.