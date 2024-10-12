البابا فرنسيس يترأس الصلاة المسكونية بالفاتيكان وإحياء ذكرى انعقاد المجمع الفاتيكاني الثاني
ترأس قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الصلاة المسكونية، بساحة القديس بطرس، بالفاتيكان، على هامش انعقاد أعمال سينودس الأساقفة بروما.
كذلك، تم إحياء ذكرى انعقاد المجمع الفاتيكاني الثاني، حيث ذكر الأب الأقدس أن "الحركة المسكونية"، ولدت بسبب الرغبة في الشهادة معًا، مع الآخرين وليس بعيدًا عن بعضهم البعض، أو أسوأ من ذلك، ضد بعضهم البعض.
فيما شارك البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، في لقاءات "المسارات" ضمن جلسات وثيقة العمل السينودسية، برئاسة قداسة البابا فرنسيس، وذلك بقاعة البابا بولس السادس، بالفاتيكان.
شارك أيضًا أصحاب الغبطة، بطاركة الشرق الكاثوليك، والآباء الكرادلة، والبطاركة، والمطارنة، والأساقفة، والكهنة، والإكليروس، من مختلف الكنائس الكاثوليكية حول العالم.
تضمنت اللقاءات الكلمات المختلفة من الحضور، والجلسات، والمداخلات، والمشاركات المتنوعة.
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