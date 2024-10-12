السبت 12 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددًا من الفعاليات لخدمة القطاع المدنى (صور)

قوات الدفاع الشعبى
قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددًا من الفعاليات
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نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء مشروعًا للتدريب العملى المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة والمحتمل حدوثها، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء بالمحافظة.

جاء ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى والتنسيق مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة.

 

المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان

 

وفى إطار جهود القوات المسلحة بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة فى المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى حفل تكريم لأوائل الجامعات المصرية خلال العام الدراسى 2023 / 2024، بحضور قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ووزير التعليم العالى والبحث العلمى.

 

كما تم تنفيذ ندوتين تثقيفيتين بجامعة بورسعيد والإتحاد العام لنقابات عمال مصر لإلقاء الضوء على المخاطر والتحديات التى تواجه أبناء الشعب المصرى العظيم والدور الذى تقوم به الدولة فى مختلف القطاعات، فضلًا عن تنفيذ عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية التى تنفذها الدولة المصرية.

ونظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى معرضين لمنتجات الأشخاص ذوى الإعاقة بنادى دار حرس الحدود بالزمالك وفندق جويل الجميل ببورسعيد وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.

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