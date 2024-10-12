تحتفل الكنيسة الرسولية الأرمنية بعيد المترجمين تخليدا لذكراهم في يوم السبت الثاني من شهر أكتوبر من كل عام والذي يوافق اليوم 12 أكتوبر 2024.



واحتفلت الهيئة الوطنية الأرمينية المصرية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: ينبغي إحياء ذكرى الأحداث التاريخية المهمة، ولكن الأهم من ذلك هو “العودة إلى هويتنا”.

فقبل إنشاء الكتابات، كان الأرمن يتواصلون بلغات أخرى، وكانت كلمة الرب تُنطق باللغة الآشورية أو اليونانية، مما أعاق أيضًا انتشار المسيحية على نطاق واسع.

الكنيسة الرسولية الأرمنية تحتفل بعيد المترجمين

بدأ القس القديس ميسروب، بمباركة الكاثوليكوس ساهاك بارتيف، وبدعم من الملك فرامشابوه، في إنشاء الحروف الأرمنية. وفقا للتقاليد، ولدت الحروف الأرمنية من رؤية إلهية.

في عام 405، أصبح اختراع الكتابة طفرة ليس فقط في الحياة الروحية ولكن أيضًا في الحياة الثقافية للأمة الأرمنية. بدأ ماشتوتس وساهاك بارتيف وطلابهم أعمال الترجمة. الجملة الأولى باللغة الأرمينية كانت مكتوبة بكلمات الكتاب المقدس. "اعرف الحكمة والفضيلة واعرف لساني". لقد ساعدنا المترجمون في تقريبنا من الخالق.

تشكيل العصر الذهبي

"ونتيجة لهذه الأعمال الإبداعية، تم تشكيل العصر الذهبي، ونتيجة لأنشطة المترجمين الأرمن، لم تتم كتابة وترجمة الكتب فحسب، بل تشكلت أيضًا هوية الأرمن "إن اكتشاف الهوية وتحقيقها قد حافظ عليهم كأمة".

ولم تنته حركة الترجمة عند ترجمة الكتاب المقدس كانت أحداث القرن الخامس أساس النهضة الأرمنية والأرمنة.

"كانت المهمة الرئيسية للأنشطة التنويرية التي قام بها المترجمون هي خلق أرمني مسيحي قادر على التحدث إلى الله بلغته الخاصة، وهو ما حدث مع ترجمة الكتاب المقدس.