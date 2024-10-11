تركي آل شيخ يستعد لتحضير مفاجأة لعمرو دياب في عيد ميلاده
يحتفل اليوم الفنان عمرو دياب، بعيد ميلاده الـ 62، وذلك وسط أصدقائه وأصحابه في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة بحضور كوكبة من نجوم الفن.
في هذا السياق، يستعد المستشار تركي آل شيخ، لتحضير مفاجأة غير متوقع للهضبة، وكشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن تفاصيل النسخة الجديدة من موسم الرياض، مشيرا إلى أن فعالياتها ستتضمن حدثا كبيرًا خاصًا بالنجم عمرو دياب.
وقال تركي آل الشيخ في تصريحات للإعلامي عمرو أديب وبرنامج «الحكاية»: «من الأشياء التي تهم الجمهور المصري أن موسم الرياض سيقدم حدثا كبيرًا عن الموسيقار محمد عبدالوهاب».
وأضاف: «عمرو دياب له حدث كبير أيضًا في موسم الرياض، لو قلنا تكريم عمرو يزعل، هو استعراض لتاريخ عمرو دياب».
ويستعد الهضبة عمرو دياب أيضًا لإحياء حفل بالكويت في 24 أكتوبر الجاري بـ «الأرينا كويت»، وهو واحد من أكبر المسارح هناك.
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